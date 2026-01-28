В Минздраве опровергли информацию об ограничении больничного при гриппе

Срок в девять дней необходим для расчета объемов медпомощи, но может быть увелчиен при необходимости рассказал главный внештатный специалист ведомства по инфекционным болезням Владимир Чуланов

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Установка срока лечения гриппа в девять дней необходима для расчетов объема медпомощи, при этом лечение пациента может занять и большее время, если это необходимо. Об этом сообщил ТАСС главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов.

Ранее в социальных сетях распространилась информация о том, что средний больничный будет составлять не больше девяти дней вместо прежних 15-20, а при лечении необходимо будет проходить приемы семи специалистов.

"Установление единого ориентировочного срока лечения законченного случая продолжительностью девять дней носит организационно-плановый характер и необходимо для унификации расчетов объемов медицинской помощи как в амбулаторных, так и в стационарных условиях. При этом данный срок ни в коем случае не является жестким клиническим ограничением. В случае, если состояние пациента требует продолжения терапии, медицинская помощь будет продолжена в полном объеме, а пациент не подлежит выписке или прекращению наблюдения исключительно по формальному истечению девяти дней", - сказал он.

Эксперт добавил, что решение о продолжительности лечения принимается лечащим врачом на основании клинических показаний. А указание на ежедневные осмотры врача-инфекциониста и терапевта относится прежде всего к стационарному этапу лечения, где круглосуточное медицинское наблюдение является обязательным элементом оказания помощи.

Ранее Минздрав утвердил стандарт медицинской помощи больным гриппом. Он разрабатывается на основе клинических рекомендаций и включает в себя усредненные показатели частоты предоставления и кратности применения медицинских услуг и лекарственных препаратов. Он необходим в том числе для расчета тарифов на оплату медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования.