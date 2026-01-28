Рособрнадзор переводит ЕГЭ на отечественное программное обеспечение на Linux

Переход позволит оптимизировать процессы передачи экзаменационных материалов в пункты проведения экзаменов, рассказали в ведомстве

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Рособрнадзор планирует поэтапно переводить ЕГЭ на отечественную операционную систему Linux с 2026 года. Это следует из сообщения, размещенного на официальном сайте ведомства.

"Главная цель перехода на новую систему заключается в обеспечении технологической независимости и повышении уровня информационной безопасности экзаменов. Этот переход позволит оптимизировать процессы передачи экзаменационных материалов в пункты проведения экзаменов и их обработку. Нововведение будет внедряться поэтапно начиная с 2026 года", - приводятся в сообщении слова замруководителя Рособрнадзора Игоря Круглинского.

В ведомстве отметили, что в тренировке примут участие более 28 тыс. специалистов из 1 346 пунктов проведения экзаменов (ППЭ) в 88 регионах России и за рубежом. В ходе тренировочного мероприятия будет протестирована передача полного комплекта экзаменационных материалов в ППЭ по защищенным каналам сети Интернет, печать и сканирование экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ с использованием ОС Linux. Тренировка пройдет без участия будущих выпускников.

Для тестирования новой технологии и обеспечения бесперебойной работы техники и специалистов во время экзаменов Рособрнадзор увеличил в текущем году количество всероссийских тренировочных мероприятий, традиционно проводимых перед началом ЕГЭ. Регионы и экзаменационные пункты, которые продемонстрируют полную готовность к переходу на новое программное обеспечение, смогут использовать его при проведении ЕГЭ уже в 2026 году. Перевод всех экзаменационных пунктов на ОС Linux планируется с 2027 года.

Работа по переходу на отечественное программное обеспечение целенаправленно ведется с 2023 года. До этого созданное ПО в тестовом режиме было апробировано на тренировочных мероприятиях в отдельных пунктах проведения экзамена. Сейчас разработки российских программистов пройдут тестирование в большинстве ППЭ страны.