В Забайкалье ветеранам СВО предложили более 2 тыс. вакансий

На мероприятии работала консультационная площадка центра занятости

ЧИТА, 28 января. /ТАСС/. Работодатели в Забайкальском крае предложили более 2 тыс. вакансий для ветеранов специальной военной операции в единый день трудоустройства, который состоялся во всех округах региона. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

"В Забайкалье 28 января прошел единый день трудоустройства для участников спецоперации. В краевой столице центром притяжения стал региональный филиал фонда "Защитники Отечества", где для ветеранов СВО организовали консультационные площадки около 20 крупных компаний и предприятий, представители министерств и ведомств. Всего по округам Забайкалья свыше 100 работодателей предложили более 2000 вакансий", - говорится в сообщении.

Всего региональный филиал фонда "Защитники Отечества" в Чите с вопросами трудоустройства сегодня посетили порядка 100 ветеранов спецоперации. Для гостей ярмарки вакансий работала консультационная площадка центра занятости. Специалисты рассказывали о возможностях бесплатного профессионального обучения, а также о программах поддержки для тех, кто планирует открыть собственное дело.

По словам директора краевого центра занятости Биликто Батоцыренова, на мероприятии были представлены разнообразные вакансии, в том числе подходящие для ветеранов с ограниченными возможностями здоровья.

"Сегодня мы также проводили консультации по возможности переобучения, дополнительной профподготовки с дальнейшим трудоустройством. В прошлом году к нам обратились порядка 150 участников СВО, из них трудоустроены 78, переобучение прошли еще 15 человек, по остальным работа продолжается. Мы планируем ярмарки именно для ветеранов СВО проводить ежеквартально", - сказал Батоцыренов.