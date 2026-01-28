В Ростове-на-Дону закрыли рынок "Темерник" из-за нарушений

По данным главы региона Юрия Слюсаря, здесь были случаи контрафакта и нелегальной миграции

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 января. /ТАСС/. Сотрудники службы судебных приставов совместно с Росгвардией закрыли рынок "Темерник" в Ростове-на-Дону из-за нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области.

"На исполнении в Первомайском районном отделении судебных приставов г. Ростова-на-Дону находятся исполнительные производства, возбужденные на основании исполнительных документов об административном приостановлении деятельности торговых объектов "Первый Темер" и "Белый Темер", расположенных по адресам: г. Ростов-на-Дону. Деятельность рынков приостановлена", - говорится в сообщении.

Губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале уточнил, что за десятилетия существования рынок превратился в "токсичный кластер донской столицы", здесь, по данным главы региона, фиксируют случаи контрафакта, нелегальной миграции и другие нарушения.

"Темерник" является самым крупным рынком по оптовым закупкам на Юге России, вещевой торговый комплекс состоит из двух частей - ТЦ "Первый Темер" и ТЦ "Белый Темер".