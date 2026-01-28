Володин вручил депутатам книгу о Сталинградской битве

В книге собраны исторические факты, документы, воспоминания фронтовиков и жителей Сталинграда

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Антон Новодережкин/ ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания подарил всем депутатам книгу "Сталинград. Без срока давности", в которой собраны исторические факты, документы, воспоминания фронтовиков и жителей Сталинграда. Об этом сообщается на сайте палаты парламента.

"Председатель Государственной думы Вячеслав Володин на пленарном заседании вручил депутатам книгу "Сталинград. Без срока давности", - указано в сообщении.

В книге собраны исторические факты, документы, воспоминания фронтовиков и жителей Сталинграда, фотографии, аналитические данные.

"Это память о тех, кого уже нет, о наших близких. Мы должны с вами защищать подвиг наших дедов. Война прошла через каждую семью. И мы благодарны нашим коллегам из Волгоградской областной думы, губернатору. Они большим творческим коллективом собрали материалы о жителях, героях, тех, кого уже сейчас нет", - отметил Володин.