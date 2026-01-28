В МФЦ Санкт-Петербурга появится обслуживание граждан по биометрии

Вице-премьер Дмитрий Григоренко напомнил, что технология позволяет сократить время обслуживания заявителей на 20-30%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Возможность обслуживания граждан при помощи биометрии появится в ближайшее время в МФЦ Санкт-Петербурга. Об этом вице-премьер Дмитрий Григоренко рассказал журналистам в кулуарах IX "Всероссийского форума Центров госуслуг".

"В ближайшее время в МФЦ Санкт-Петербурга появится возможность обслуживания граждан без документов - с помощью биометрии", - сказал вице-премьер.

Он напомнил, что сервис доступен более чем в 60 МФЦ в Ленинградской, Липецкой, Нижегородской и Челябинской областях. Технология, как отметил вице-премьер, позволяет сократить время обслуживания заявителей на 20-30%, при этом каждый заявитель может самостоятельно выбрать, как именно получать услугу - по паспорту или с применением биометрии.

В аппарате вице-премьера пояснили, что сервис обслуживания в МФЦ по биометрии реализован на базе государственной Единой биометрической системы, а его запуск в Санкт-Петербурге запланирован на первый квартал 2026 года.

Чтобы получать услуги в МФЦ без паспорта, необходимо зарегистрировать подтвержденную биометрию в отделении банка или у его представителя. В дальнейшем при посещении МФЦ заявителю достаточно посмотреть в терминал, установленный на автоматизированном рабочем месте сотрудника. После подтверждения личности у оператора сформируется предзаполненное заявление на оказание услуги.