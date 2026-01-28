ВЦИОМ: 34% опрошенных россиян назвали себя жизнерадостными

Доля граждан, оценивающих свое эмоциональное состояние как тревожное, составила 23%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Доля россиян, оценивающих свое эмоциональное состояние как жизнерадостное, в январе 2026 года составила 34%, сдержанное - 25%, тревожное - 23%, возбужденное - 18%. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитическим центром ВЦИОМ.

"Наиболее многочисленная группа - "жизнерадостные" <...> - 34%, они в последние несколько дней перед опросом испытывали преимущественно позитивные эмоции. Группа "сдержанные", те кто эмоции менее ярко испытывает, либо они очень закрытые и не хотят с нами делиться этими эмоциями, что-то может быть даже скрывают, по каким-то своим соображениям, их тоже немало - четверть - 25%. "Тревожные" - третья группа, вот это те, кто испытывал эмоции и поделился ими с нами, но эти эмоции преимущественно негативные - 23%", - сказал генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров на круглом столе, посвященному новому индексу психоэмоционального состояния российского общества - "Эмоциональный тонометр".

По данным аналитиков, в январском замере в обществе в целом фиксируется преимущественно позитивный эмоциональный фон: среди наиболее часто называемых чувств - доброжелательность, надежда и спокойствие. Более половины участников опроса также отмечали у себя уверенность и радость. Реже респонденты сообщали о воодушевлении. Среди негативных эмоций чаще всего фиксировалась тревога; далее следуют грусть и раздражение, тогда как страх, растерянность и злость отмечались существенно реже, уточняется в исследовании.

Как указывается в материалах опроса, различия по линии позитив - негатив выражены в межпоколенческом разрезе, прежде всего среди молодых групп. Наиболее высокий уровень оптимизма демонстрируют представители поколения Z, те кто рожден в 2001 году и позже: доля жизнерадостных среди них достигает 46%, а тревожных - 13%. По мере взросления доля тревожных оценок увеличивается, максимума она достигает у младших миллениалов (рожденные с 1992 по 2000 год), что исследователи связывают с ростом долгосрочных обязательств.

Участие во всероссийском телефонном опросе "ВЦИОМ-Спутник" приняли 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.