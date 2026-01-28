В городах СКФО к 2030 году реализуют порядка 200 проектов в сфере туризма

ПЯТИГОРСК, 28 января. /ТАСС/. Около 200 проектов в сфере туризма реализуют города Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) до 2030 года. Об этом сообщила главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ Ирина Макиева в интервью Региональному информационному центру "ТАСС Кавказ" в рамках Дня ВЭБ.РФ и институтов развития в СКФО в Пятигорске.

"Было предложено 193 проекта [в сфере туризма], из которых более половины уже находятся в стадии реализации. Мы ждем, что все они будут запущены до 2030 года", - сообщила Макиева.

По ее словам, 13 городов СКФО приняли участие в образовательной программе ВЭБ.РФ и Московской школы управления "Сколково" "Гостеприимные города", в рамках которой ими были разработаны планы развития городов до 2030 года.

"Более половины этих проектов уже запущены в реализацию, чем мы очень гордимся. После образовательной программы не отпускаем их в свободное плавание, а вместе смотрим за проектами, с какими сложностями они сталкиваются, консультируем по мерам поддержки. Мы уверены в том, что города справятся с вызовами, потому что появляются в том числе и новые проекты", - добавила спикер.