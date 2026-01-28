В России могут ввести возможность самозапрета международных входящих звонков

Соответствующие поправки могут внести ко второму чтению во второй пакет инициатив по противодействию мошенникам

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Поправки о возможности установить самозапрет на входящие международные сотовые звонки могут ко второму чтению внести во второй пакет инициатив по противодействию мошенникам. Об этом заявил глава думского комитета по информполитике Сергей Боярский, выступая на "Инфофоруме".

Депутат напомнил, что на этапе первого чтения законопроект предусматривает полный запрет на международные вызовы без согласия абонента с возможностью его снятия.

"Я убежден, что это такая дискуссионная развилка. По крайней мере, операторы связи очень просят, чтобы ко второму чтению общий запрет был заменен на институт самозапрета. И мы готовы обсуждать эту развилку", - сказал Боярский.

Вместе с тем депутат выразил уверенность, что домашние телефоны "должны быть накрыты полным запретом с возможностью его снятия". "На домашние телефоны из-за границы нам звонят только мошенники, нашим пенсионерам, бабушкам, у которых домашний телефон еще с тех времен ассоциируется с чем-то очень доверенным. Им там звонят якобы из поликлиник, из ЖЭКов, всяких социальных служб, после чего переключаются уже на сотовую связь и, к сожалению, добиваются своего", - констатировал он.