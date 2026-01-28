В центре Тобольска возведут монумент погибшим бойцам СВО

Дата открытия памятника пока неизвестна

ТЮМЕНЬ, 28 января. /ТАСС/. Монумент, посвященный памяти бойцов специальной военной операции, появится на благоустроенной территории в центре Тобольска Тюменской области. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе администрации города.

"В центре города в продолжение площади Победы появится монумент, рядом с которым будут расположены пилоны с именами погибших бойцов. Место для воинских ритуалов отдания почестей, проведения парадов славы, торжественных и патриотических мероприятий. <…> Художественный руководитель <…> представил эскизы будущей площади и ключевых ее объектов. Общая площадь - 2 тыс. кв. м", - рассказали в администрации.

Монумент будет представлять собой собирательный образ русского воина, следующего по стопам отцов и дедов к общей Победе. В рамках благоустройства территории планируется перенос фонтана, обустройство прилегающей зоны и высадка деревьев. Дата открытия монумента еще неизвестна, в данный момент обсуждаются материалы, из которых будет сделан мемориал и плиты доблести.