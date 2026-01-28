В Москве и Подмосковье снегопад продлится еще сутки

Синоптики информировали, что прирост снега в столице за период с 26 по 28 января составил 22 см

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Снегопад, обрушившийся на Москву и Подмосковье вечером в минувший понедельник, сохранится еще в течение суток. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ, сославшись на последние прогностические данные.

"Предстоящей ночью ожидается снег, местами сильный, при температуре воздуха от минус 9 до минус 11 градусов в Москве и от минус 8 до минус 13 градусов - по области", - сказал собеседник агентства.

Днем в четверг, 29 января, синоптики также ожидают снег, в Подмосковье местами сильный, а столбики термометров должны показать 7-9 градусов ниже нуля в столице и 6-11 градусов мороза - по области. Ветер прогнозируется северной четверти со скоростью 5-10 м/с, на дорогах возможна гололедица.

В пятницу, 30 января, по прогнозам синоптиков, на фоне облачности с прояснениями снег может быть небольшим и пройдет местами.

Ранее в Гидрометцентре РФ сообщали ТАСС, что из-за снегопада в столице и по области действует желтый погодный уровень, предупреждающий о потенциальной опасности метеорологических условий.

Синоптики также информировали, что прирост снега в Москве за период с 26 по 28 января составил 22 см и в настоящее время высота снежного покрова на главной столичной метеостанции, расположенной на ВДНХ, составляет 52 см. Только за минувшие сутки прирост снега составил до 12 см, а количество осадков, выпавших в городе за прошедшую ночь, достигло 7-8 мм.