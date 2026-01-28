Лариса Долина вспомнила последнюю встречу с Александром Олейниковым

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Народная артистка РФ Лариса Долина последний раз встречалась с продюсером Александром Олейниковым на юбилее Юлии Абдуловой в ноябре. Об этом в беседе с ТАСС рассказала певица, вспоминая о режиссере.

"Нас познакомил еще Саша Абдулов. Мы не так часто встречались и не могу сказать, что были очень близкими друзьями. Но когда мы виделись, у меня было ощущение, что я знаю его с пеленок. <…> И последний раз мы встречались с ним на юбилее жены Саши [Абдулова] Юли, [1 ноября]", - сказала она.

Долина отметила, что Олейников был совершенно неугомонный, веселый человек, который очень любил жизнь и был оптимистом. "Всегда в его голове крутились идеи, которые он срочно стремился реализовать. Он отличался живым умом. Энергия из него била ключом, и он заражал ей окружающих", - сказала она.

Олейников умер 24 января. Причиной стал оторвавшийся тромб. 28 января продюсера похоронили на Троекуровском кладбище, на участке 36.

Александр Олейников родился 21 октября 1965 года в Москве. Он пришел на телевидение в 1985 году. Работал на каналах "ТВ-6", НТВ, "Россия" и ТВЦ, а также на Первом канале. В начале 2000-х Олейников стал членом Академии российского телевидения.