Малышева отметила рост интереса молодежи к сохранению исторической памяти

Это проявляется в том числе в высокой востребованности проектов, касающихся семейной истории и краеведения, заявила руководитель НЦИП

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Интерес молодежи к сохранению исторической памяти в последние годы растет, это проявляется в том числе в высокой востребованности проектов, касающихся семейной истории и краеведения. Такую оценку высказала на пресс-конференции в ТАСС руководитель Национального центра исторической памяти (НЦИП) Елена Малышева.

"Однозначно, повышение интереса молодежи к исторической памяти - налицо, - сказала Малышева. - Необходимо признать, что это, безусловно, и результат очень продуманной и целенаправленной политики государства, потому что историческая память у нас присутствует как обязательный элемент мировоззрения в Конституции, она обозначена как один из элементов национальной безопасности. <…> Историческая память сегодня воспринимается как основа нашей государственности".

Руководитель Национального центра отметила, что среди молодежи стало "популярным, даже, можно сказать, модным обращение к истории", при этом оно инициировано не только извне, но зачастую и в семьях. "Почему мы говорим о высоком запросе именно на проекты по сохранению своей личной истории, семейной истории, либо в аспекте краеведения, - добавила она. - Сегодня нет, наверное, ни одного молодежного, юношеского, детского движения, где бы вопросы сохранения исторической памяти не были включены в программу, и это формирует культуру".

Она также отметила рост популярности игровых форматов - это не только компьютерные, но и настольные игры, которые предполагают общение, обмен мнениями и коллективное восприятие. На Всероссийском конкурсе инициатив по сохранению и защите исторической памяти, который прошел впервые в 2025 году, часть проектов была представлена в формате настольных игр. Так, одним из победителей стал научный сотрудник музея "Мемориал Победы" в Красноярске Максим Сафонов с проектом командной игры "В поисках диверсантов", в котором участники оказываются в тыловом Красноярске времен Великой Отечественной войны, узнают, чем жил город, изучают продукцию, изготовленную в тот период. Они получают роли рабочих, инженеров и диверсантов, вступающих друг с другом в интеллектуальное соперничество, им предстоит защитить важные объекты и сотрудников, обеспечивающих работу промышленности в условиях войны.

Игровой формат "позволяет включиться в понимание важнейших исторических вех даже тем, кто от истории, казалось бы, очень далек", отметила Малышева.

Первый Всероссийский конкурс инициатив по сохранению и защите исторической памяти, проходивший с июня по декабрь 2025 года, был организован Национальным центром исторической памяти при президенте РФ и сторонниками партии "Единая Россия". Его цель - поддержать инициативы по сохранению и увековечиванию памяти о ключевых этапах, охватывающих все периоды истории страны. Организаторы получили свыше 1,5 тыс. заявок из России, а также из Белоруссии, Приднестровья и Республики Сербской Боснии и Герцеговины.