Пиотровский назвал арест Бутягина психологическим давлением в условиях санкций

Генеральный директор Государственного Эрмитажа сравнил ситуацию с блокадой, которую пережил Ленинград в годы Великой Отечественной войны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Арест археолога, сотрудника Государственного Эрмитажа Александра Бутягина является психологическим давлением в условиях антироссийских санкций и системы блокирования связей. Об этом заявил генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский в своей колонке в газете "Санкт-Петербургские ведомости".

Он сравнил ситуацию с блокадой, которую пережил Ленинград в годы Великой Отечественной войны.

"Мы сейчас живем в блокаде. Санкции, блокирование связей и есть система блокады. В блокаду жители города подвергались мощному психологическому давлению. Даже знаменитые сигнальные ракеты "зеленые цепочки" и листовки были способом наводить панику. Сейчас мы ощущаем давление", - отметил Пиотровский.

По его мнению, "сюда же примыкают бесконечные сообщения: вас заминировали", в результате которых эвакуируется целый музей, нервничают сотрудники, посетители.

"Из той же серии арест сотрудника Эрмитажа археолога Александра Бутягина. Попытка обвинить человека, выполняющего свою мирную работу, в уголовном преступлении. "Вы ведете раскопки в Крыму, это преступление, за это вас будут судить", - написал генеральный директор Эрмитажа.

Пиотровский считает, что в этой ситуации правильнее всего "жить обычной жизнью и делать вещи, которые видны с той стороны кольца". Он напомнил об опыте Эрмитажа, том числе об организации мероприятий и экскурсий в музее в блокадные годы.

Дело Бутягина

В ноябре 2024 года украинские власти заочно предъявили обвинение российскому археологу, проводящему раскопки в Крыму. В официальных сообщениях имя указано не было, но, по данным нескольких украинских СМИ, речь шла о заведующем сектором античной археологии Северного Причерноморья Государственного Эрмитажа, руководителе археологической экспедиции на городище Мирмекий в Крыму Александре Бутягине.

Бутягин был задержан польскими спецслужбами на пути из Нидерландов на Балканы 4 декабря 2025 года в ходе его европейского лекционного тура. Варшавский суд принял решение об аресте археолога, польская прокуратура получила от украинской стороны просьбу об экстрадиции. Как утверждает польская прокуратура, на Украине Бутягину может грозить до 10 лет тюрьмы.