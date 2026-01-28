В Ингушетии стартовал третий модуль программы "Путь героя"

В первый день состоялась встреча экспертов программы с руководителем администрации главы и правительства республики Анзором Мархиевым

ПЯТИГОРСК, 28 января. /ТАСС/. Третий модуль региональной программы обучения для ветеранов специальной военной операции (СВО) стартовал в Республике Ингушетия. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского института - филиала РАНХиГС.

"В Республике Ингушетия дан старт третьему образовательному модулю региональной программы для участников СВО "Государственное и муниципальное управление. Путь героя". Новый этап направлен на углубленное изучение системы регионального и муниципального управления и развитие практических управленческих компетенций. Открытие программы прошло при участии представителей Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Обучение проводят преподаватели Северо-Кавказского института - филиала Президентской академии", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в первый день модуля состоялась встреча экспертов программы с руководителем администрации главы и правительства Республики Ингушетия Анзором Мархиевым. Совещание прошло в администрации главы и правительства республики и было посвящено организации и содержанию образовательного этапа, который продлится до 5 февраля включительно.

"Третий модуль ориентирован преимущественно на практическую подготовку. Занятия будут проходить с участием представителей органов публичной власти, бюджетных и некоммерческих организаций Республики Ингушетия. Приоритет отдан интерактивным форматам обучения, а также стажировкам и выездным мероприятиям. В рамках модуля запланированы посещения территориального отделения фонда медицинского страхования, отделения социального фонда и центра управления регионом", - привели в пресс-службе слова директора Президентской академии по Северному Кавказу, члена Общественной палаты РФ Азамата Тлисова.

В пресс-службе отметили, что участники программы также продолжают стажировки в органах исполнительной и муниципальной власти, осваивая навыки работы в системе государственного управления.