В Ленобласти предложат распространить по всей РФ региональный опыт учета животных

Инициатива будет адресована председателю комитета Госдумы по экологии Дмитрию Кобылкину

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Заксобрание Ленобласти направит предложение Госдуме использовать региональный опыт при создании федеральной системы учета домашних животных. Инициатива будет адресована председателю комитета Госдумы по экологии Дмитрию Кобылкину, сообщили на 75-м заседании Заксобрания Ленобласти.

Как следует из текста обращения, региональные парламентарии предлагают установить на федеральном уровне единый порядок регистрации питомцев по примеру Ленобласти. В него должна войти процедура маркировки животных, а также их учет и учет владельцев в Федеральной информационной системе в области ветеринарии.

Председатель постоянной комиссии по экологии Заксобрания Ленобласти Андрей Гардашников указал на то, что на данный момент в регионе зарегистрировали по биометрии 90 тыс. животных.

"Я хочу сказать, что закон об обязательной регистрации животных успешно работает. Поэтому мы хотим этот положительный опыт распространить на всю территорию Российской Федерации. Тем более сейчас в правительстве страны принимается закон, в который обязательная регистрация также включена, но она предусматривает установку обязательного чипа. Наша система, я считаю, более удачная и простая в использовании. К тому же открывается большая перспектива идентификации животных по фотографии", - сказал Гардашников.

Депутат и руководитель фракции ЛДПР в Заксобрании Ленинградской области Андрей Лебедев также поддержал эту инициативу.

"Хочу обратить внимание, что чипирование проводится иногда варварским способом - вставлением клипсы в ухо, наносит ущерб животным, в том числе при отлове. И введенная система нашим комитетом по ветеринарии по инициативе постоянной комиссии по экологии вносит существенный вклад в борьбу с безнадзорными животными на территории Ленобласти", - подчеркнул Лебедев.

Программа обязательной регистрации домашних животных по биометрии начала действовать в Ленинградской области с 1 января 2025 года. Владельцы должны поставить на учет питомца, достигшего трехмесячного возраста. Также в регионе и для граждан, и для специалистов органов местного самоуправления разработаны специальные приложения для смартфона, с помощью которых можно идентифицировать домашних животных. Услуга регистрации для жителей и гостей региона бесплатная. После поставки на учет данные животного заносятся в реестр, и владельцу выдаются два паспорта питомца: электронный и печатный.