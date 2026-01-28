Эколог рассказал, с чем связаны сильные снегопады в Москве и области

Доцент института экологии РУДН Владимир Пинаев подчеркнул, что осадки вызваны изменением климата

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Сильные снегопады, дважды за месяц обрушившиеся на Москву и Подмосковье, связаны, прежде всего, с общим изменением климата. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС доцент института экологии РУДН Владимир Пинаев.

"Общее изменение климата становятся причиной ярко выраженных погодных явлений во все времена года, а применительно к зиме это очень сильные снегопады", - сказал эксперт.

Он отметил, что второй за январь сильный снегопад вызван движением воздушных масс разной температуры. "Повышение температуры воздуха с минус 20 градусов до минус 10-16 градусов привело к движению воздушных масс и выпадению осадков, ведь при подъеме теплого насыщенного влагой воздуха вверх он охлаждается и, как следствие, выпадает снег",- пояснил Пинаев.

О снегопаде

Ранее в Гидрометцентре РФ ТАСС сообщили, что обрушившийся на Москву в понедельник вечером снегопад за двое с половиной суток увеличил снежный покров в столице на 22 см и в настоящее время высота снежного покрова на главной столичной метеостанции, расположенной на ВДНХ, составляет 52 см. Только за минувшие сутки, по данным синоптиков, прирост снега составил до 12 см, а количество осадков, выпавших в городе за прошедшую ночь, достигло 7-8 мм.

Накануне в столице уже был обновлен суточный рекорд по осадкам: на метеостанции ВДНХ зафиксировано выпадение 13,2 мм осадков, тогда как прежнее рекордное значение в 10,6 мм осадков принадлежало 27 января 1995 года. В течение нынешних суток также не исключено обновление рекорда - пока он составляет 8,4 мм осадков и принадлежит 1977 году, но только за минувшую ночь выпало близкое к этому количество - 8 мм.

В общей сложности, пояснили синоптики, суммарно за прошедшие дни января в Москве, по данным метеостанции ВДНХ, выпало 69 мм осадков, или 130% от месячной нормы, составляющей 53 мм. "При этом, согласно данным многолетних наблюдений, самым влажным в столице выдался январь 2005 года, когда за весь месяц выпало 97,5 мм осадков", - отмечали в Гидрометцентре РФ.