Семь институтов развития впервые проконсультировали предпринимателей СКФО

Мероприятие состоялось на площадке Дня ВЭБ.РФ

Редакция сайта ТАСС

ПЯТИГОРСК, 28 января. /ТАСС/. Семь институтов развития впервые одновременно провели консультации для предпринимателей Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) в Пятигорске. Об этом сообщила главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ Ирина Макиева в интервью Региональному информационному центру "ТАСС Кавказ" в рамках Дня ВЭБ.РФ и институтов развития в СКФО в Пятигорске.

"Сегодня на площадке Дня ВЭБ.РФ организована огромная работа, где семь институтов развития одномоментно консультируют предпринимателей Северо-Кавказского федерального округа. Я уверена, что в том числе по многим туристическим проектам, которые еще, может быть, где-то зародилась идея, и предприниматель уже хочет понять, где он может получить ресурс. Такое проходит впервые", - сказала Макиева.

Она также отметила, что все институты готовы оказать поддержку предпринимателям. "Все открыты. Группа ВЭБ.РФ и другие институты развития, которые не входят в нашу группу, готовы оказать комплексную поддержку каждому предпринимателю, который хочет запустить проект в СКФО. <…> Очень ценно для предпринимателя получить консультацию из уст того, кто в этом компетентен, потому что бывает, что есть хорошая идея, но он не знает, что можно получить гарантию", - добавила спикер.