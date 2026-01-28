Югра вернула 13 детей из зон боевых действий в Сирии

Планируется вернуть еще одного

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 января. /ТАСС/. Ханты-Мансийский автономный округ и аппарат уполномоченного по правам ребенка в Югре смогли добиться возвращения в регион за пять лет 13 детей, которые находились в зонах боевых действий в Сирии. Планируется вернуть еще одного, сообщила ТАСС детский омбудсмен в Югре Людмила Низамова.

"Начиная с 2019 года из Сирийской Арабской Республики в автономный округ возвращено 13 детей", - сказала собеседница агентства.

Низамова уточнила, что ведется работа по возвращению в Югру еще одного ребенка. По ее словам, она направила на него все необходимые документы в аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка. "Предварительно, близкому родственнику, проживающему в Ханты-Мансийском автономном округе, выразившему желание принять ребенка на воспитание, оказано содействие в подготовке необходимых документов, в том числе по установлению в судебном порядке факта его рождения, принадлежности к гражданству РФ, оформлению опеки", - пояснила Низамова.

Она уточнила, что продолжает курировать семьи, принявшие детей, проводит личные встречи с ними и их законными представителями, чтобы отслеживать адаптацию в регионе и помогать решать возникающие проблемы. Так, была оказана помощь двум братьям, возвращенным из Сирии и проживающим в семье опекуна в судебных процессах, что обеспечило назначение пенсии и пособия по потери кормильца, отметила она. Кроме того, после обращения опекуна один из возвращенных в Югру мальчиков был переведен в школу, которая располагается ближе к дому.

Дети из Сирии

Проблема присутствия детей российских граждан в Сирии и Ираке возникла из-за того, что некоторые россияне воевали на территории Ближнего Востока на стороне запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Они заключали браки, привозили жен, у них рождались дети, многие из которых остались сиротами. В 2017 году террористы стали отправлять их в лагеря для идеологической обработки и военной подготовки, чтобы те пополнили ряды боевиков.

Работа по возвращению на родину российских детей, оказавшихся в зоне вооруженного конфликта, активно ведется по поручению президента РФ Владимира Путина. С 2017 года детский омбудсмен вместе с МИД, МЧС, МВД, Минздравом и другими ведомствами выработали алгоритм действий, благодаря которому дети возвращаются в РФ. При участии бывшего уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка (в настоящее время вице-спикера Госдумы) Анны Кузнецовой, которая организовала эту работу, непосредственно выезжала в лагеря беженцев и вывозила российских детей на родину, уже возвращены более 200 детей.