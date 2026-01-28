В Мурманске за день выпало более 20% месячной нормы снега

C городских улиц вывезли почти 4 тыс. куб. м снега

Редакция сайта ТАСС

МУРМАНСК, 28 января. /ТАСС/. Более 8 мм осадков в виде снега выпало в Мурманске за 27 января, что составляет 22% месячной нормы. Улицы и дороги города чистятся в усиленном режиме, сообщил глава города Иван Лебедев в своем Telegram-канале.

"В Мурманске выпало 8 мм осадков, что составляет 22% месячной нормы. Сотрудники Управления дорожного хозяйства трудятся в усиленном режиме. В работе не только магистрали, но и междворовые проезды, тротуары, лестницы, пешеходные переходы и остановки общественного транспорта", - написал он.

Лебедев добавил, что с городских улиц за сутки было вывезено почти 4 тыс. куб. м снега. Днем к работе приступили 107 единиц техники, 172 человека ведут ручную уборку территорий.

23 января в Мурманской области произошло обрушение пяти опор ЛЭП, в Мурманске и Североморске стали наблюдаться массовые отключения электроэнергии. В городах ввели ограничения потребления. Электричество восстановили спустя пять дней, установив временные опоры ЛЭП. На полное восстановление, по оценкам региональных властей, может уйти неделя. Следственные органы Мурманской области возбудили уголовное дело о халатности по факту ЧП.