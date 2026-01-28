В ДНР в марте проведут день ВЭБ.РФ

В 2026 году ВЭБ.РФ сделает акцент на развитие новых территорий страны, отметила главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ Ирина Макиева

Редакция сайта ТАСС

ПЯТИГОРСК, 28 января. /ТАСС/. День ВЭБ.РФ пройдет в Донецкой Народной Республике в марте 2026 года. Об этом сообщила главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ Ирина Макиева в интервью региональному информационному центру "ТАСС Кавказ" в рамках Дня ВЭБ.РФ и институтов развития в СКФО в Пятигорске.

"Следующий день ВЭБ.РФ и партнеров пройдет в Донецкой Народной Республике в марте. Мы туда выедем большой командой группы ВЭБ.РФ. Думаю, что посоветуемся с главами, с городскими командами, какой именно сейчас нефинансовый проект будет более востребован", - сказала Макиева.

Он также отметила, что в 2026 году ВЭБ.РФ сделает акцент на развитие новых территорий страны.