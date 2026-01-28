Штрафы за неоплату парковки в Петербурге могут вырасти почти на 70%

Размер штрафа может вырасти с 3 до 5 тыс. рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Размер административного штрафа за неоплату стоянки транспортного средства на платном парковочном месте в Санкт-Петербурге может вырасти почти на 70%, с 3 до 5 тыс. рублей, соответствующий законопроект сейчас проходит стадию согласования. Об этом сообщили ТАСС в комитете.

"Принимая во внимание введение новых тарифов за пользование на платной основе парковками, размер действующего административного штрафа при определенных условиях может быть ниже размера платы за пользование платными парковками. В целях обеспечения соразмерности и справедливости размера административного штрафа за неоплату парковки транспортного средства на платном парковочном месте и установленной платы за такое размещение Комитетом по транспорту разработан законопроект, вносящий изменения в статью "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", - сказано в сообщении.

На данный момент сумма штрафа за занятие парковочного места на платной парковке без оплаты составляет 3 000 рублей. При дифференцируемом тарифе водителям легковых автомобилей в зонах с тарифом 360 руб./час при стоянке дольше, чем 8,5 часа, и с тарифом 280 руб./час при стоянке дольше, чем 10,8 часа выгоднее оплатить штраф, чем итоговую сумму за время парковки. Для грузовых транспортных средств и автобусов это время уменьшается в два раза.

Комитет по транспорту предлагает увеличить размер штрафа для граждан и индивидуальных предпринимателей до 5 000 рублей, а также назначить более строгое наказание для юридических лиц - 30 000 рублей. В настоящее время законопроект проходит необходимые этапы его согласования.