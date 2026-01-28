В Ленобласти начал работу новый модуль центра обработки данных

Госстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Новый модуль центра обработки данных (ЦОД) начал работу в поселке Федоровское Тосненского района Ленобласти. Госстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба регионального комитета по строительству.

"МТС завершила строительство нового модуля центра обработки данных в Федоровском. Разрешение на ввод в эксплуатацию выдал Госстройнадзор Ленинградской области", - говорится в сообщении.

Общая емкость центра обработки данных (ЦОДа) увеличилась с 375 до 500 стоек. Эти мощности будут использоваться для корпоративных систем, облачных сервисов MWS Cloud и проектов с использованием больших данных и ИИ. ЦОД является единственным в регионе, у которого есть сертификат надежности TIER III Constructed Facility.

"МТС расширяет дата-центр в Фёдоровском под конкретный спрос - облачные сервисы, корпоративные системы, работу с большими данными. Для региона это означает, что такие решения можно разворачивать прямо в Ленинградской области, без выноса инфраструктуры в другие субъекты. А для людей - быстрые и стабильные сервисы. Это снижает издержки для компаний и упрощает запуск цифровых проектов на месте", - отметил вице-губернатор Ленинградской области Евгений Барановский.

Соглашение о строительстве ЦОДа между ПАО "МТС" и правительством Ленобласти было подписано в 2019 году на Российском инвестиционном форуме. Первые два модуля центра были введены в эксплуатацию осенью 202 года, работа над третьим завершилась в сентябре 2023 года. Объект стал первым подобным дата-центром на Северо-Западе.

Ранее сообщалось, что Минэнерго РФ видит возможности для подключения центров обработки данных (ЦОД) для искусственного интеллекта в регионах. В Ленинградской области может быть подключен 1 ГВт, в Приволжье и на Урале - по 500 МВт.