Александра Олейникова похоронили на Троекуровском кладбище

Продюсер, режиссер и телеведущий умер 24 января на 61-м году жизни

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Телеведущего и продюсера Александра Олейникова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент ТАСС.

На церемонии прощания присутствовали генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, режиссеры Ренат Давлетьяров и Федор Бондарчук, продюсер Антон Калинкин, артисты Дмитрий Маликов и Лариса Долина, а также многие другие коллеги и друзья Александра Олейникова.

Продюсер, режиссер и телеведущий умер ночью 24 января на 61-м году жизни. По предварительной информации, вероятной причиной смерти стал оторвавшийся тромб.