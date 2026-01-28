На пути в Крым и из него задерживаются шесть поездов

Пассажиров поездов, задерживающихся более чем на четыре часа, обеспечат бутилированной водой и питанием

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 января. /ТАСС/. Шесть поездов "Таврия" в направлении Крыма и из него, которые отставали от расписания из-за ночной приостановки движения на Крымском мосту, прибыли на станции назначения. Еще шесть составов задерживаются, сообщается в Telegram-канале перевозчика "Гранд сервис экспресс".

Крымский мост перекрывали ночью 28 января с 00:14 до 07:32 мск.

Все еще отстает от графика на 4,5 часа один поезд в Крым № 92 Москва - Севастополь. Со стороны Крымского полуострова на время от 3,5 до 6,5 часа задерживаются пять поездов: № 67 Симферополь - Москва, № 327 Симферополь - Кисловодск, № 77 Симферополь - Санкт-Петербург, № 195 Симферополь - Москва, № 91 Севастополь - Москва. Пассажиров поездов, задерживающихся более чем на четыре часа, обеспечат бутилированной водой и питанием.