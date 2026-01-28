Названа причина, по которой стало сложнее проводить фестиваль "Корюшка и Ко"

Мероприятие стало сложнее проводить из-за уменьшения количества рыбы, отметил владелец ресторанного холдинга "Ракуса групп" Роман Ракуса

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 28 января. /ТАСС/. Организаторам ресторанного фестиваля зимней рыбы "Корюшка и Ко" с каждым годом становится все труднее проводить мероприятие из-за уменьшения количества корюшки, а также роста цен на нее. Об этом во время пресс-конференции, посвященной проведению фестиваля с 1 по 15 февраля, в пресс-центре ТАСС Дальний Восток сообщил владелец ресторанного холдинга "Ракуса групп" Роман Ракуса.

"Из года в год, не знаю, с чем это связано, рыбы становятся все меньше и меньше. Я тоже спрашивал сейчас и рабодобытчиков. Говорят, подождите, чуть попозже, в феврале-марте, может быть, корюшка приплывет. Других объяснений я пока не получил. <...> Поражают цены. Везу пакет корюшки 50 килограмм с Сахалина, с Ногликов (поселок - прим. ТАСС). 750 рублей стоит килограмм корюшки небольшой. В Хабаровском крае вообще чудеса - 950 рублей просят за 1 кг корюшки. Конечно, если мы эту корюшку будем продавать в ресторанах по 2 тысячи рублей за килограмм, или 1 тысячу рублей за 500 грамм, <...> мало кто к нам приедет", - сказал Ракуса.

Он предложил в будущем рассмотреть вопрос о переносе сроков фестиваля, чтобы корюшки было достаточно для качественного проведения мероприятия. Его поддержала генеральный продюсер фестиваля "Корюшка и Ко" Татьяна Заречнева, отметив, что в 2025 году корюшку пришлось "собирать по сусекам".

"По сусекам собирали корюшку, и она была разного размера. И нам пришлось даже в прошлом году ввести размеры S, M и L. Это, конечно, было очень сложно. И у нас на S была одна цена, на M другая. Но все-таки мы, к счастью, смогли вернуться к единой цене. Вообще принцип наших фестивалей - это не опустить цену на продукт "ниже плинтуса". Потому что мы воспитываем уважение к локальному продукту. А уважение к локальному продукту - это значит уважение к тем людям, которые его готовят. И труд поваров закладывается в эту цену", - сказала она.

Фестиваль "Корюшка и Ко" проводится уже восемь лет. В 2026 году он пройдет во Владивостоке, Находке, Артеме, Уссурийске и Хабаровске. На протяжении двух недель гости фестиваля смогут попробовать как традиционную "жареху", так и авторские блюда из корюшки, наваги и минтая в заведениях-участниках.