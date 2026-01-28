АСИ: доля локальной кухни в общепитах по России составляет порядка 12%

К 2030 году этот показатель может увеличиться до 20%, отметили в агентстве

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Доля локальной кухни в заведениях общественного питания в российских регионах в среднем составляет порядка 12%. К 2030 году этот показатель может увеличиться до 20% благодаря реализации программы Агентства стратегических инициатив (АСИ) "ПроЕДУ по России", сообщили в пресс-службе АСИ, подводя итоги первого года действия проекта.

"Анализ показал, что доля локальной кухни в заведениях общественного питания в среднем по стране составляет около 12%. Целевой ориентир программы - увеличить этот показатель до 20% к 2030 году. Итоги первого года реализации программы показали масштабный потенциал гастрономической индустрии как инструмента регионального развития", - сказано в сообщении.

В АСИ напомнили, что за 2025 год, первый год работы программы, 69 регионов разработали гастрономические паспорта, а 13 пилотных субъектов сформировали региональные реестры локальных блюд и продуктов. Всего в них было выявлено и описано порядка 972 гастрономических специалитетов.

В пресс-службе также отметили, что программа связана с 67 показателями Рейтинга качества жизни АСИ. Таким образом, развитие гастрономической индустрии рассматривается как стратегический инструмент, в том числе для усиления бюджета региона - через привлечение туристов, поддержку местных производителей и создание новых рабочих мест.

Ранее генеральный директор АСИ Светлана Чупшева также сообщала, что удовлетворенность жителей регионов РФ местами общественного питания выросла за последние три года на 11%, а число общепитов за этот же период увеличилось на 7%.