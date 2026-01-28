Толстой не исключил, что школьники найдут способ обойти блокировку сайтов с ГДЗ

Инициативу по досудебной блокировке сайтов с ответами на школьные задания будет трудно реализовать, заявил вице-спикер Госдумы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Инициативу по досудебной блокировке сайтов с ответами на школьные задания и экзамены будет трудно реализовать, потому что существует множество способов обхода таких блокировок. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, отвечая на вопрос ТАСС.

Так депутат прокомментировал сообщение Минпросвещения о разработке законопроекта, предусматривающего запрет распространения готовых заданий.

"Если такой проект закона будет внесен, мы рассмотрим. Но пока я, честно говоря, не понимаю, как это будет устроено, учитывая количество возможностей разного обхода блокировок", - сказал Толстой.