Россотрудничество: более 2,6 тыс. заявок на обучение в РФ поступило из Сирии

Среди направлений лидируют медицина, информатика и менеджмент, сообщили в агентстве

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Более 2,6 тыс. заявок на обучение в российских вузах поступило из Сирии, среди направлений лидируют медицина, информатика и менеджмент. Об этом ТАСС сообщили в Россотрудничестве.

"От Сирии уже поступило 2 686 заявок на обучение в российских вузах, регистрация продолжается и завершится 1 февраля 2026 года. Топ направлений: медицина, информатика и вычислительная техника, менеджмент", - сообщили в агентстве.

Среди вузов, популярных у сирийцев, в Россотрудничестве назвали РУДН, Первый Московский государственный медицинский университет, Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, МИРЭА, Московский государственный медико-стоматологический университет, ИТМО, Казанский (приволжский) федеральный университет, СПбГУ, Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Санкт-Петербургский политехнический университет.

Ранее в Россотрудничестве сообщили, что прием заявок от жителей Сирии на обучение в России по квотам продлили до 1 февраля. Глава агентства Евгений Примаков 13 января отмечал, что ежечасно регистрируется 150 заявок на обучение в РФ, а общее число кандидатов составило около 70 тыс. человек.