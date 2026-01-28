В Севастополе пройдут противодиверсионные учения

Флот будет проводить профилактические мероприятия ориентировочно до 23:00 мск, сообщил губернатор Михаил Развожаев

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 января. /ТАСС/. Профилактические мероприятия по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) со стрельбой из различных видов оружия, включая реактивное бомбометание, пройдут в Севастополе до 23:00 мск. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Ориентировочно до 23:00 мск в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной и Песочной бухт, мыса Херсонес, Ласпи, мыса Лукулл, Качи флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с ПДСС", - написал он.

Запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание.