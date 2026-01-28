В АСИ до конца года определят регионы-лидеры по развитию гастроиндустрии

В агентстве отметили, что основой для оценки и анализа станут гастрономические паспорта регионов, разработанные в рамках программы "ПроЕДУ по России"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) в 2026 году запускает исследование динамики развития гастрономической индустрии в российских регионах, по итогам которого определит субъекты-лидеры. Результаты исследования агентство представит до конца года, сообщили в пресс-службе АСИ.

"АСИ запускает исследование динамики развития гастрономической индустрии в субъектах. По его итогам будут определены регионы-лидеры, формирующие новые модели развития гастрономии, туризма и локальной экономики. <…> Итоги исследования будут представлены до конца 2026 года", - сказано в сообщении.

В АСИ отметили, что основой для оценки и анализа станут гастрономические паспорта регионов, разработанные в рамках программы "ПроЕДУ по России". В гастрономических паспортах собраны данные о местных продуктах, их использовании в туризме, состоянии инфраструктуры и о том, насколько регион готов системно развивать гастрономию. "В ближайшие время субъекты приступят к актуализации документа", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, в агентстве подчеркнули, что результаты исследования могут стать для региональных органов власти эффективным инструментом для позиционирования территории и привлечения инвестиций, а для бизнеса - навигатором новых рынков в сфере туризма и локального производства. Уточняется, что регионы-лидеры смогут тиражировать свои модели, тем самым формируя федеральную повестку развития гастрономической индустрии.

О программе

Программа "ПроЕДУ по России" запущена АСИ в 2025 году. Она направлена на формирование яркого гастрономического бренда каждого региона, развитие гастротуризма и привлечение туристов через вкус, культуру и локальные традиции. В 2025 году гастрономические паспорта разработали 69 регионов РФ.