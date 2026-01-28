Онищенко рассказал, какое заболевание может сместить онкологию в списке самых опасных

По словам заместителя президента Российской академии образования, речь идет об ожирении

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Ожирение может сместить онкологию в списке самых опасных неинфекционных заболеваний и занять второе место, на первом - сердечно-сосудистые заболевания. Об этом ТАСС рассказал академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Онищенко отметил, что на данный момент ожирение занимает третье место, но выразил озабоченность тем, что скоро оно может подняться на второе место, сместив онкологию. Он подчеркнул, что речь идет не просто о полноте, а об ожирении как медицинском диагнозе, который все чаще ставят гражданам РФ. Он отметил, что ожирение прежде всего чревато появлением диабета.

"Мы здесь находимся в первой, наверное, пятерке лидеров, где прирост людей с избыточным весом нарастает. Это фастфуд, на который мы подсели, это отсутствие режима питания. <…> Я уж не говорю о семейной культуре", - сказал академик.

На втором месте в списке - онкология. Онищенко отметил, что, если в стране до Великой Отечественной войны средняя продолжительность жизни была около 47 лет, то сейчас она примерно 74. Таким образом, онкология стала "порождением долгожительства" - чем старше человек, тем больше вероятности, что у него появится эта болезнь.

В целом он отметил, что неинфекционные заболевания "достаточно консервативно занимают свои позиции". "Первое, это конечно же, сердечно-сосудистая группа, это заболевание, которое держит лидерство, во всяком случае, в середине прошлого века, как в национальной, так и в мировой статистике", - сказал Онищенко.

Он отметил, что такая распространенность сердечно-сосудистых заболеваний - это издержки цивилизации. Люди стали больше волноваться, больше находиться в стрессе, и при этом они сохраняют малоподвижный образ жизни.