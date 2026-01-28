В Казахстане умер актер Анатолий Креженчуков

Ему было 74 года

Редакция сайта ТАСС

АСТАНА, 28 января. /ТАСС/. Актер и заслуженный деятель Анатолий Креженчуков умер в Казахстане на 75-м году жизни после тяжелой болезни. Об этом сообщили в Национальном русском театре драмы имени Михаила Лермонтова в Алма-Ате.

"Горькая весть пришла сегодня - умер старейшина нашего театра, заслуженный деятель РК Анатолий Креженчуков. Артист давно и тяжело болел, но мы до последней минуты надеялись, что внутренние резервы, природное жизнелюбие помогут побороть недуг. Увы, человеческие возможности не безграничны. <...> Глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнования родным, близким и друзьям", - отметили там.

Анатолий Креженчуков был актером Государственного академического русского театра драмы имени Михаила Лермонтова. Творческую карьеру начал в 1973 году после окончания Института искусств имени Курмангазы, дебютировав в роли Кузьмы Балясникова в спектакле "Сказки старого Арбата". За более чем 40 лет работы на сцене создал свыше сотни образов, среди которых Дон Хуан ("Чудеса преображения"), доктор Макаров ("Варвары"), Городулин ("На всякого мудреца довольно простоты"), Симеонов-Пищик ("Вишневый сад") и Городничий ("Ревизор"). Он также снимался в первом в истории современного Казахстана телесериале под названием "Перекресток".

В театре сообщили, что информация о дате и времени прощания с актером будет сообщена позднее.