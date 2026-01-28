В Жуковском врачи в ходе семичасовой операции "собрали лицо" упавшего мужчины

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Челюстно-лицевые хирурги и нейрохирурги Жуковской областной больницы провели семичасовую операцию мужчине, получившему многочисленные переломы лобной кости и нижней зоны лица в результате падения со снегохода. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

"В приемное отделение Жуковской больницы был доставлен 44-летний мужчина в тяжелом состоянии после падения со снегохода. У пациента был диагностирован многооскольчатый перелом нижней зоны лица и многочисленные переломы лобной кости. В ходе операции, которая продолжалась почти 7 часов, бригада челюстно-лицевых хирургов и нейрохирургов заново "собрала" лицо пациенту", - говорится в сообщении.

Как рассказал заместитель главного врача по хирургии Жуковской больницы Александр Архаров, в ходе нейрохирургического этапа через коронарный доступ врачи удалили костные отломки лобной кости, провели ревизию лобной пазухи с удалением слизистой оболочки и задней стенки, удалили заднюю стенку пазухи и всю слизистую оболочку, включая слизистую оболочку лобно-носового канала. "В дальнейшем просвет пазухи заполнили аутокостной крошкой, а также ушили дефект твердой мозговой оболочки", - привели слова врача в тексте.

В пресс-службе также добавили, что на челюстно-лицевом этапе были выполнены сборка и возвращение на место костных отломков, восстановлены лобная кость, часть глазницы, контуры орбит с обеих сторон, верхняя челюсть и правая половина нижней челюсти с фиксацией титановыми минипластинами.

По данным регионального минздрава, после лечения мужчина была выписан из стационара под амбулаторное наблюдение по месту жительства, ему предстоит пройти длительный курс реабилитации.