В Мурманской области усилят контроль за иностранными судами

Для этого планируют создать плавбазу с водолазами

Редакция сайта ТАСС

МУРМАНСК, 28 января. /ТАСС/. Власти Мурманской области усилят контроль за иностранными судами, заходящими в порт Мурманска. Для этого планируется создать плавбазу с водолазами, которые будут вести досмотр подводной части судов, сообщил губернатор Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

"В фокусе внимания - суда, заходящие в Мурманск из иностранных портов. С учетом возросших рисков диверсий принципиально важно, чтобы подводная часть таких судов проходила обязательный осмотр водолазами. Это базовая, необходимая мера безопасности. Совместно с коллегами из силовых ведомств, Мурманского морского торгового порта и порта Мурманск определили возможные точки для проведения досмотра и размещения плавбазы", - написал Чибис.

Он добавил, что также обсуждались дополнительные меры по защите Кольского залива, в том числе установка видеокамер и усиление контроля в ключевых зонах.