Опрошенные россияне считают, что совместные праздники укрепляют традиции семьи

Кроме того, для 50% респондентов значимым является совместное изучение истории страны и рода, для 48% - общение и взаимодействие между поколениями, свидетельствуют результаты опроса участников конкурса "Это у нас семейное"

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Порядка 67% россиян полагают, что совместные праздники способствуют укреплению семейных традиций и созданию эмоциональных связей между поколениями. Об этом свидетельствуют результаты опроса 4,5 тыс. участников конкурса "Это у нас семейное".

"В каждой семье есть свои способы сохранения культурного наследия. Так, 73% россиян наиболее эффективным способом считают передачу семейной истории от старшего поколения младшему через реликвии (семейные фотоальбомы, письма, книги). 67% опрошенных уверены, что совместные праздники помогают укреплять семейные традиции и создавать эмоциональные связи между поколениями", - говорится в сообщении пресс-службы президентской платформы "Россия - страна возможностей".

Кроме того, для 50% значимым является совместное изучение истории страны и рода, 48% - общение и взаимодействие между поколениями. Также участники опроса называли совместные занятия творчеством, ремеслами и походы в музеи, театры и кино (по 35%), а также чтение книг и рассказов, приготовление блюд (по 21%). Еще респонденты отметили, что вместе слушают музыку и поют песни (13%).

Главными традициями внутри семьи респонденты назвали совместные праздники и торжества (45%), совместный досуг (23%), путешествия (19%), изучение истории страны и своего рода (7%), общее дело или профессия (4%). Среди ответов встречаются также походы в баню, посещение церкви и посадка деревьев. При этом 84% опрошенных считают, что общие ценности для супругов обязательны или желательны.

"Россияне воспринимают культурный код страны прежде всего через историческую память, традиции и духовные ценности. Наиболее значимыми элементами национальной идентичности наши участники считают историю страны и предков (87%), традиционные ценности (75%) и культурное наследие (73%)", - пояснил генеральный директор президентской платформы, ректор мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин.

Также отмечается, что 40% опрошенных считают самым эффективным способом сохранения культурного наследия России возрождение традиций предков и старшего поколения; 21% респондентов считают, что культурное наследие в стране наиболее эффективно передается через создание просветительских фильмов и издание книг о традиционных ценностях; 18% говорят о необходимости введения специальных предметов в школах и вузах; 16% - организации семейных конкурсов. Значительная часть опрошенных указала, что все перечисленные меры важны.

О конкурсе

Конкурс "Это у нас семейное" - самый массовый проект президентской платформы. Всего на участие во втором сезоне зарегистрировались 726 191 человек, это 196 576 семей из 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 82 странах. Полуфиналы проекта проходят с ноября 2025 года по май 2026 года. Финал пройдет в День семьи, любви и верности 8 июля 2026 года. Главные призы - 60 сертификатов по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий для победителей и семейные путешествия для финалистов. Конкурс является частью национального проекта "Семья".