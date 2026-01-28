В ГД призвали сделать выплаты бюджетникам перед 23 Февраля и 8 Марта

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Государственным учреждениям стоит поощрить своих работников-мужчин выплатами ко Дню защитника Отечества, а женщин - к Международному женскому дню. Такое мнение высказал ТАСС депутат Госдумы Николай Новичков ("Справедливая Россия").

"Государство и госкорпорации здесь могли бы выступить в качестве инициатора и примера для подражания", - сказал депутат, пояснив, что имеет в виду выплаты работникам, у которых работодателям является государство или его организации.

В остальном, по его мнению, поощрение работников перед 23 Февраля и 8 Марта "необходимо делать по усмотрению работодателей".

Праздничный день 23 Февраля в этом году выпадает на понедельник, в результате чего последняя рабочая неделя февраля будет четырехдневной. 8 Марта в этом году выпадает на воскресенье, нерабочий праздничный день будет перенесен на понедельник, 9 марта, после чего так же будет четырехдневная рабочая неделя.