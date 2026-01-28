Статья

Из руин Второй мировой войны: как появился Список всемирного наследия ЮНЕСКО

26 января 2026 года в Петербург впервые с 2018 года прибыла миссия ЮНЕСКО. Во время визита эксперты ознакомились с планами строительства в городе, чтобы убедиться, что они соотносятся со статусом Санкт-Петербурга как объекта из Списка всемирного наследия ЮНЕСКО. Сегодня такая забота о важных культурных объектах кажется естественной, но до Второй мировой войны никто не задумывался о благополучии исторических памятников

Вторая мировая война стала самым кровопролитным конфликтом за всю историю человечества: по разным оценкам число погибших в ней может достигать 85 млн. Это событие наглядно показало несостоятельность существовавших в XX веке международных институтов — Лига Наций, которая должна была поддерживать всеобщий мир, не смогла сдержать агрессию 1930-х годов, в том числе из-за противоречащих самим себе положений устава "евангелия ХХ века". Например, одно из центральных правил Лиги Наций — "против всякого внешнего нападения", — которое должно было стать основой системы коллективной безопасности, по сути, легко можно было обойти, так как статут тут же допускал четыре случая, когда можно было прибегнуть к военному вмешательству.

В результате 18 апреля 1946 года Лига Наций окончательно перестала существовать: ее преемницей стала ООН, которая официально начала работать 24 октября 1945 года. Помимо более эффективных инструментов воздействия на страну-агрессора (Совет Безопасности ООН, например, может самостоятельно определять угрозу миру и принимать меры для его сохранения, в частности обязать государства-члены вводить санкции), мировые лидеры осознали, что все начинается в головах людей. Для того чтобы создать устойчивое международное сообщество, которое стремится решать проблемы через диалог и дипломатию, необходимо обеспечить "интеллектуальную и нравственную солидарность человечества".

Так, 16 ноября 1945 года была основана ЮНЕСКО — Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. Ее главной целью стало содействие миру и безопасности путем развития сотрудничества между народами в сфере образования, науки и культуры для дальнейшего укрепления всеобщего уважения к справедливости, основным правам и свободам человека.

Список всемирного наследия ЮНЕСКО

Устав ЮНЕСКО вступил в силу 4 ноября 1946 года. Его основные положения были направлены на восстановление и реставрацию пострадавших в ходе войны институтов. В первую очередь образования и искусства — если научное направление было сосредоточено на восстановлении доступа к образованию в странах, где война разрушила школы и университеты, то культурное — на развитие международного сотрудничества в области искусств и поиске способов признания многообразия культурных самобытностей мира, в том числе через сохранение и заботу об объектах искусства.

И все же ни о каком Списке всемирного наследия речи не шло вплоть до 1960-х, когда из-за строительства Асуанской плотины на реке Нил под угрозой затопления оказались бесценные древние памятники нубийской культуры. Тогда правительство Египта и Судана обратилось за помощью в ЮНЕСКО. Призыв услышали: была организована беспрецедентная для тех лет кампания по эвакуации памятников культуры, среди которых в том числе были знаменитый храмовый комплекс Абу-Симбел и храм Исиды (монументы разобрали и перенесли в безопасное место).

Параллельно во всем мире рос интерес к сохранению уникальных природных территорий. В 1965 году в США на конференции в Вашингтоне впервые прозвучала идея о том, что необходимо создать так называемый Фонд всемирного наследия (World Heritage Trust), который был бы нацелен на защиту живописных естественных ландшафтов.

В конце концов идея сохранения природы и искусства консолидировалась в рамках ЮНЕСКО: в 1972 году конференция организации приняла Конвенцию всемирного наследия, которая ознаменовала собой создание Списка всемирного наследия ЮНЕСКО.

Почему быть в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО почетно?

Для того чтобы попасть в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, объект природы или искусства должен "обладать выдающейся универсальной ценностью и соответствовать как минимум одному из 10 критериев отбора":

быть шедевром человеческого творческого гения;

представлять важный обмен человеческими ценностями;

быть уникальным или исключительным свидетельством культурной традиции существующей или исчезнувшей цивилизации;

быть выдающимся примером типа сооружения/ансамбля/ландшафта, иллюстрирующего значимый этап истории человечества;

быть выдающимся примером традиционного человеческого поселения или землепользования, который отражает культуру взаимодействия человека с окружающей средой;

быть непосредственно или ощутимо связанным с событиями, традициями, идеями или верованиями выдающегося универсального значения;

обладать исключительной природной красотой и эстетической значимостью;

быть выдающимся примером этапов истории Земли;

быть выдающимся примером продолжающихся экологических и биологических процессов;

быть значимым природным местообитанием для сохранения биологического разнообразия планеты.

Стать объектом всемирного наследия ЮНЕСКО нелегко: сначала каждое государство составляет предварительный список номинантов, после чего отправляет его на оценку экспертной комиссии, которая и выносит окончательное решение. Обычно этот процесс занимает несколько лет.

Стать частью списка — большая честь. Это не только международное признание выдающейся значимости достопримечательности для всего человечества, но и способ привлечь особое внимание властей и граждан к благополучию того или иного памятника. Помимо этого, страна, чье наследие включают в список, может рассчитывать на финансовую поддержку и консультацию со стороны экспертов Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

Например, для помощи в сохранении Кижского погоста — русские церкви без единого гвоздя — со стороны ЮНЕСКО было направлено почти $30 тыс., а на семинар по сохранению озера Байкал — более $18 тыс. Всего на помощь объектам из Списка всемирного наследия ЮНЕСКО на территории РФ было направлено около $300 тыс.

Но важно понимать, что это еще и большая ответственность: объекты всемирного наследия ЮНЕСКО находятся под международным контролем. Представители организации строго следят за их сохранностью и при ненадлежащем обращении объект может попасть в Список всемирного наследия под угрозой, что также чревато повышенным, но уже негативным вниманием со стороны международного сообщества.

ЮНЕСКО и Россия

Сегодня в Список всемирного наследия ЮНЕСКО входят 33 российских объекта: 22 культурных и 11 природных, а на рассмотрении комиссии — еще 32.

Из самых ярких и известных достопримечательностей — Кремль и Красная площадь, Санкт-Петербург и связанные с ним группы памятников, Новодевичий монастырь, церковь Вознесения Господня в музее-заповеднике "Коломенское", а также вулканы на Камчатке, Золотые горы Алтая и Девственные леса Коми.

И кто знает, вдруг в ближайшее время объектов в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО на территории нашей страны станет еще больше: за последние два года в гонку за почетное звание вступили выставочный комплекс ВДНХ и Мамаев курган.

Мария Богрянова