Дипломаты РФ поздравили блокадников в Вашингтоне с днем освобождения Ленинграда

Они выразили глубокое уважением подвигу ленинградцев и защитников города

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Дипломаты и сотрудники аппарата военного атташе посольства России в США посетили и поздравили проживающих в американской столице блокадников с 82-й годовщиной освобождения Ленинграда. Об этом говорится в сообщении российского посольства в Telegram-канале.

Дипломаты выразили глубокое уважением подвигу ленинградцев и защитников города, а также передали блокадникам поздравления губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и вручили им памятные подарки.

"В свою очередь ветераны поделились воспоминаниями о жизни в блокадном Ленинграде, никогда не замиравшей даже в самую трагическую и трудную зиму 1941-1942 гг., и той высокой цене, которой оплачена Великая Победа", - говорится в сообщении посольства.

Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня (с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года), общее количество ее жертв, по последним данным, превышает 1 млн человек. Несмотря на осаду, в городе продолжали работать предприятия, школы и учреждения культуры. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалась лишь шестая - операция "Искра" в январе 1943 года. Полностью снять блокаду воинам Советской армии удалось лишь год спустя, 27 января 1944 года.