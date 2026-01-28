Из Марий Эл в зону СВО отправили свыше 100 тонн груза

В 2025 году из региона отправили 10 гуманитарных конвоев

ЙОШКАР-ОЛА, 28 января. /ТАСС/. Свыше 100 тонн груза отправили из Марий Эл в зону проведения специальной военной операции, в Белгородскую и Курскую области, а также подшефный республике Куйбышевский район Запорожской области. Об этом сообщил журналистам глава региона Юрий Зайцев, принявший участие в отправке гуманитарного конвоя, ставшего первым в текущем году и 62-м по счету с 2022 года.

"Направляются три фуры и грузовой фургон с более чем 100 тоннами помощи", - сказал Зайцев. Он отметил, что в составе гуманитарного конвоя три "Нивы", УАЗы, квадроциклы, генераторы, пиломатериалы, окопные печи, тепловизоры, маскировочные сети, инструменты, квадрокоптеры, системы спутниковой связи, рации, медикаменты, письма солдатам, детские рисунки, канцтовары для школ Донецка. "Кроме того, депутаты регионального отделения партии "Единая Россия" собрали более 10 тонн продовольственных наборов для жителей Белгородской области", - заметил Зайцев. По его словам, большую поддержку в сборе гуманитарной помощи оказало республиканское министерство сельского хозяйства и продовольствия. "Благодарю всех, кто участвовал в этой масштабной акции - предприятия, организации, депутатский корпус, наших активных жителей, особая признательность благотворительному фонду "За Марий Эл" за организацию доставки", - заключил Зайцев.

В 2025 году из Марий Эл отправили 10 гуманитарных конвоев: в декабре, ноябре, октябре, сентябре, августе, июле, июне, мае, марте и феврале.