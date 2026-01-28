Иск о запрете в РФ азербайджанской организации ВБОН рассмотрят 11 февраля

В интернете опубликованы ролики, где люди, называющие себя членами ВБОН, избивали граждан и требовали от них извинений на камеру за негативные высказывания

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Мосгорсуд 11 февраля рассмотрит иск прокуратуры Москвы о запрете деятельности в РФ азербайджанской организации ВБОН ("Во благо общего народа"), сообщили в пресс-службе Минюста России.

"Административное дело по иску прокуратуры г. Москвы к азербайджанской [организации] ВБОН о противодействии экстремистской деятельности назначено к судебному разбирательству в Мосгорсуде на 11 февраля в 10:30", - говорится в сообщении.

В октябре 2020 года сообщалось о задержании в Москве по обвинению в хулиганстве двух лидеров ВБОН Романа Агаева и Рагиба Байрамова. По данным из открытых источников, члены организации придерживаются традиционных ценностей, призывают соотечественников вести себя в соответствии с обычаями и устоями, вести благотворительную деятельность. При этом в интернете появились ролики, где люди, называющие себя членами ВБОН, избивали граждан и требовали от них извинений на камеру за негативные высказывания.