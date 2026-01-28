РПЦ обеспокоена вмешательством властей Армении в дела Армянской апостольской церкви

Русская православная церковь считает неприемлемыми попытки искусственного раскола в среде верующих

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Русская православная церковь обеспокоена попытками грубого вмешательства властей Армении в дела Армянской апостольской церкви (ААЦ) и считает неприемлемыми попытки создания искусственного раскола в среде верующих. Об этом заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний на состоявшейся в среду встрече с главой Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ архиепископом Езрасом, сообщается на сайте ОВЦС.

"В ходе состоявшейся беседы председатель ОВЦС выразил архиепископу Езрасу поддержку в связи с давлением, оказываемым сегодня на Армянскую церковь. Митрополит Антоний подчеркнул, что в Русской православной церкви глубоко озабочены попытками грубого вмешательства представителей власти Республики Армения в церковные дела и считают неприемлемыми попытки искусственно спровоцировать раскол в среде верующих", - говорится на сайте.

Отмечается, что архиепископ Езрас сообщил главе ОВЦС об актуальном положении дел в Армянской апостольской церкви и поблагодарил за проявленную Московским патриархатом солидарность.