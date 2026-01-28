В Петербурге не будут принуждать к использованию биометрии при оказании услуг

В городской администрации отметили, что введение такой технологии в МФЦ позволит сократить время обслуживания на 20-30%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Использование биометрии при посещении МФЦ и получении других услуг в Санкт-Петербурге обеспечит новый уровень цифрового комфорта, но будет исключительно добровольным для граждан. Об этом сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, комментируя планы начать в ближайшее время обслуживание граждан при помощи биометрии в городских МФЦ.

"Биометрия - это добровольный выбор. Никто не будет принуждать к ее использованию. Но для тех, кто готов к новому уровню цифрового комфорта, Петербург готов предоставить такие услуги уже сегодня", - передала слова Беглова пресс-служба городской администрации.

В пресс-службе отметили, что обслуживание по биометрии в МФЦ Петербурга будет введено в первом квартале, но и сейчас биометрия уже применяется при получении банковских услуг, регистрации на госпорталах и для доступа к медицинским сервисам.

"Биометрия уже вошла в повседневную жизнь нашего города. Петербуржцы и туристы могут оплачивать проезд в метро, просто взглянув в объектив считывающего устройства. Эта технология внедрена на станциях "Адмиралтейская", "Сенная площадь" и "Площадь Александра Невского-2" в рамках пилотного проекта. В этом году введем обслуживание по биометрии в аэропорту Пулково. Пассажирам не понадобится предъявлять паспорт для посадки на внутренние рейсы. Сейчас проходят испытания системы. Введение биометрии в МФЦ станет важнейшим этапом цифровизации. Но самое главное - это скорость, надежность и комфорт для жителей", - сказал Беглов.

Для использования биометрии в МФЦ нужно один раз зарегистрировать данные в отделении банка или у его представителя. После этого при посещении центра достаточно посмотреть в терминал: система автоматически распознает личность и подготовит предзаполненное заявление. У каждого посетителя будет выбор - получить услугу по паспорту или с помощью биометрической идентификации.