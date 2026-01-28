Москалькова: на Украине задержали 48 священников за поддержку России

Уполномоченный по правам человека в РФ продолжает работу по защите прав священнослужителей, находящихся на территории Украины

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова располагает данными об уголовном преследовании на Украине 48 священнослужителей за пророссийские взгляды. Об этом говорится в докладе о деятельности омбудсмена за 2025 год.

"Уполномоченный продолжает работу по защите прав священнослужителей, находящихся на территории Украины, подвергшихся уголовному преследованию за пророссийские взгляды. На сегодняшний день известно о 48 священнослужителях, задержанных за антифашистскую деятельность и поддержку РФ и специальной военной операции", - говорится в докладе.

По информации Москальковой, нередко представители украинских спецслужб напрямую сообщают задержанным, что единственной причиной ареста является намерение использовать их для обмена на украинских военнослужащих, сдавшихся в плен, либо на гражданских украинских лиц, находящихся в местах содержания на территории России.

"Произвольные задержания на территории Украины осуществляются без установленных нормативными правовыми актами оснований и соблюдения надлежащих правовых процедур. После помещения задержанных в следственные изоляторы на территории Украины им не дают выходить на связь со своими семьями, в связи с чем родственники не располагают информацией об их местонахождении, состоянии здоровья и условиях содержания. Неоднократно поступали сообщения о применении к задержанным физического и психологического давления с целью получения признательных показаний", - говорится в докладе.

Отмечено, что уполномоченным делается все возможное для помощи попавшим в беду священнослужителям.