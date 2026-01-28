Москалькова: омбудсмены России и Украины взаимно посетили более 4 тыс. пленных

По информации уполномоченного по правам человека в РФ, во время посещений всем лицам предоставляется возможность написать письма своим родным и близким

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Омбудсмены России и Украины с 2023 года осуществили взаимное посещение уже более 4 тыс. военнопленных двух стран. Об этом говорится в докладе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой о деятельности за 2025 год.

"Продолжаем осуществлять взаимные посещения российских и украинских военнопленных, находящихся в специальных учреждениях. Всего с 2023 года по настоящее время по нашей просьбе украинский омбудсмен посетил более 4 тыс. наших военнопленных. Столько же украинских лиц, задержанных за противодействие специальной военной операции, посетили и мы", - говорится в докладе.

Уточняется, что последняя акция проведена в декабре 2025 года в отношении 2 тыс. лиц. По информации уполномоченного, во время посещений всем лицам предоставляется возможность написать письма своим родным и близким.