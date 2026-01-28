В Нескучном саду проведут учет белок

Особенность зимнего учета в том, что на снегу и голых ветвях волонтерам легче разглядеть животных, а белки в это время еще не территориальны

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Жители и гости столицы смогут присоединиться к учету белок, который пройдет в Нескучном саду 30 января. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Парка Горького.

"30 января в 11:00 в Нескучном саду проведем сезонный учет белок. Вместе с парковым зоологом участники отметят всех белок, встреченных на пути для оценки их численности и самочувствия", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что участникам выдадут маршрут и полевую карту, с собой необходимо взять карандаш. В пресс-службе подчеркнули, что такие подсчеты важны, поскольку позволяют оценить численность особей, а значит, подготовить необходимое количество зимней кухни. Особенность зимнего учета в том, что на снегу и голых ветвях волонтерам легче разглядеть животных, а белки в это время еще не территориальны, в то время как ранней весной у них начнется гон и они рассредоточатся по территории.

В пресс-службе уточнили, что в 2025 году на территории Нескучного сада было зарегистрировано 46 особей белки, однако это не абсолютное количество особей, а не более трети от численности. Дело в том, что учет белок - процесс непростой: необходимо считать животных не только на земле, но и высоко в ветвях, ориентируясь в том числе по звукам. К тому же белки быстро перемещаются и могут всего лишь за пару минут оказаться в поле зрения другой группы.

Для лесов европейской части России высокой считается численность, когда на маршруте протяженностью 10 км встречается 12-18 особей - поэтому численность белок Нескучного сада даже превышала верхний порог.