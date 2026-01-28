Москва впервые в 2026 году "встала" в 10-балльных пробках из-за снега

Движение затруднено почти по всем центральным улицам столицы, бульварам, набережным, а также на вылетных магистралях и МКАД

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Автомобильные заторы в Москве в вечерний час пик среды оцениваются в максимальные 10 баллов. Об этом свидетельствуют данные портала "Яндекс. Пробки" на 18:25. Это произошло впервые в наступившем 2026 году.

По данным интерактивной карты пробок, в настоящее время движение затруднено почти по всем центральным улицам столицы, бульварам, набережным, а также на вылетных магистралях и МКАД.

Как уточнили в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД) сложности на дорогах создают погодные условия, в частности, непрекращающийся снегопад. В настоящее время затруднено движение из-за буксующих фур на внешней стороне МКАД до съезда и на съезде на шоссе Энтузиастов в сторону области, на внутренней стороне МКАД до съезда на шоссе Энтузиастов в сторону центра, а также на шоссе Энтузиастов от Свободного проспекта до МКАД в сторону области.

Ранее в Гидрометцентре РФ сообщали ТАСС, что снегопад в Москве с разной интенсивностью продолжится как минимум до 29 января. На территории Москвы действует оранжевый погодный уровень, символизирующий на прогностических картах опасные метеорологические условия с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. В Московской области до 21:00 мск 29 января объявлен желтый уровень, предупреждающий о потенциальной опасности погоды.