Пулково первым в России внедрил систему звукового ориентирования для пассажиров

Система начала работу с 28 января

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Петербургский аэропорт Пулково первым в России подключил систему радиоинформирования и звукового ориентирования "Говорящий город" для пассажиров с особыми потребностями. Об этом сообщает пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы", руководящей аэропортом Пулково. Система начала работу с 28 января.

"На здание и внутри терминала монтируются радиотрансивер и звуковые маяки. С помощью бесплатного приложения или специального абонентского устройства, входящего в перечень технических средств реабилитации, пользователь получает аудиоподсказки об особенностях объекта и маршрутах передвижения, - написано в сообщении. - В рамках первого этапа проекта установлено 28 звуковых устройств на основных маршрутах следования пассажиров. Система предупреждает о ступенях и пандусах, объясняет, как устроен вход и куда двигаться дальше".

Руководитель отдела дополнительного обслуживания аэропорта Пулково Анна Манакова считает, что благодаря новой системе "Говорящего города" число пассажиров с особыми потребностями в аэропорту Пулково вырастет на 10%. "В 2025 году мы обслужили более 82 тыс. пассажиров с особыми потребностями. Доступность среды напрямую влияет и на мобильность людей с особыми потребностями, и мы видим ежегодный прирост таких путешественников. В 2026 году мы ожидаем увеличение на 10%", - отметила Манакова.

Внедрение "Говорящего города" является частью комплексной программы Пулково по развитию доступной среды. На данный момент в аэропорту уже предусмотрены электрические кресла-коляски для маломобильных пассажиров, оборудован опенспейс в общей зоне терминала, работает стойка спецпомощи в зоне вылета внутренних рейсов.