Цивилева проверила организацию предоставления мер соцподдержки военным ЮВО

Также замминистра обороны РФ вручила государственные и ведомственные награды военнослужащим - участникам СВО, проходящим лечение в 1-м филиале 1602-го военного госпиталя Ставрополя

Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева проверила организацию предоставления мер социальной поддержки и медицинской помощи военнослужащим и членам их семей в ходе рабочей поездки в войска Южного военного округа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В военном комиссариате Ставропольского края Анна Цивилева провела совещание с участием губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, представителями командования Южного военного округа, органов финансового обеспечения ЮВО и Военно-социального центра", - говорится в сообщении.

На совещании обсуждались вопросы начисления военнослужащим пособий, пенсий, компенсаций, единовременных выплат, а также порядок предоставления льгот участникам СВО в связи со значительным расширением перечня социальных гарантий.

"Сегодня мы проводим совещание по вопросам жилищного, медицинского и социального обеспечения военнослужащих. Цель нашего совещания - обсудить имеющиеся проблемы и обменяться опытом", - сказала Цивилева.

Глава региона в своем выступлении сообщил, что в регионе сформирован широкий перечень льгот, включающий в себя более 30 мер поддержки участников СВО и членов их семей. "На сегодняшний день на эти цели из краевого бюджета направили более 47 млрд рублей. В числе мер поддержки, помимо прямых денежных выплат, - компенсация стоимости очного обучения, а также стоимости путевок в оздоровительные лагеря детям участников СВО, ежегодная денежная выплата на приобретение комплекта школьной одежды и другие формы поддержки ребят и их семей. Данные меры будем при необходимости расширять с учетом пожеланий бойцов и их родных", - прокомментировал Владимиров.

Он добавил, что "особое внимание уделяется ветеранам СВО, вернувшимся домой, их реабилитации, трудоустройству и самореализации".

Госпиталь в Ставрополе

Также замминистра проверила условия оказания специализированной медицинской помощи раненным военнослужащим - участникам СВО в 1-м филиале 1602-го военного госпиталя города Ставрополь.

На базе филиала создан реабилитационно-образовательный центр для организации протезирования, функциональной адаптации и комплексной реабилитации раненных, получивших тяжелые боевые травмы. В рамках реализации работы Единого центра протезирования организовано взаимодействие с протезными предприятиями региона, что позволяет оперативно обеспечивать протезами военнослужащих после оказания медицинской помощи и выздоровления в госпитале.

Заместитель министра обороны РФ вручила государственные и ведомственные награды военнослужащим - участникам СВО, проходящим лечение в госпитале, а также военным врачам и медицинскому персоналу.