В Подмосковье в 2025 году прекратили гражданство 127 человек

У 643 иностранцев аннулировали разрешение на временное проживание, у 1 200 - вид на жительство

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Сотрудники подмосковной полиции в прошлом году приняли решения о прекращении гражданства в отношении 127 человек, у 643 иностранцев аннулировано РВП и у 1 200 - вид на жительство. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"В отношении 127 лиц приняты решения о прекращении гражданства Российской Федерации. У 643 иностранцев аннулировано разрешение на временное проживание, у 1 200 - вид на жительство. За фиктивную регистрацию сняты с миграционного учета 25 тыс. иностранных граждан", - сообщили в пресс-службе после заседания коллегии главка по итогам работы за 2025 год.

В ходе заседания было отмечено, что в 2025 году органы внутренних дел Подмосковья сохранили контроль за оперативной обстановкой в регионе, продолжилась тенденция сокращения массива зарегистрированных преступлений. "Сохранилась наступательность в противодействии коррупции. Зарегистрировано 1 700 преступлений данной категории, совершенных в крупном и особо крупном размере, половина из них - факты получения взятки", - уточнили в пресс-службе.

Также указывалось, что на повестке дня остается противодействие наркоугрозе. Всего было выявлено более 9,5 тыс. наркопреступлений и 3,5 тыс. лиц, их совершивших. Изъято более 4 тонн запрещенных и подконтрольных веществ, ликвидировано 89 подпольных нарколабораторий, задержано 119 лиц, причастных к их деятельности.

"Предпринимались усилия по противодействию преступлениям, совершаемым с использованием информационных технологий. Выявлено почти 22 тыс. таких деяний, свыше половины из которых составили мошенничества общеуголовного характера. Больше раскрыто IT-преступлений, совершенных в крупном и особо крупном размере", - сказали в пресс-службе, добавив, что увеличилось также число лиц, установленных и привлеченных к уголовной ответственности за совершение дистанционных мошенничеств.